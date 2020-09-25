"المنيا الأزهرية" تناقش استعدادات الدراسة والإجراءات الوقائية ضد كورونا

ناقشت منطقة المنيا الأزهرية كيفية التوسع في إنشاء روضات أطفال بكافة المعاهد وإمدادها بالاحتياجات اللازمة لتكون معول بناء في تأسيس نشء جديد قادر على تخطي إجادة القرائية وصولا إلى مراحل التميز والإبداع، والتشديد على مديري الإدارات بالأخذ بعوامل الأمن والسلامة كافة حفاظاً على سلامة المنظومة التعليمية من وباء كورونا المستجد "كوفيد19"، ومن ثم القيام بكافة المهام المنوطة بكل إدارة على حدة على أتم وجه.

جاء ذلك خلال لقاء تحضيري عقده الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والتعرف على آخر المستجدات.

تناول الاجتماع عرض الإنجازات المتحققة الأعوام الماضية للوقوف على أوجه القصور وكيفية وضع حلول جذرية لها بما يخدم العملية التعليمية.

وقد تم فتح باب للحوار ومناقشة كيفية الارتقاء بالعملية التعليمية بما يخدم مصلحة طالب العلم الأزهري علاوةً على وضع آلية مشتركة للعمل يمكن من خلالها جذب المزيد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الأزهري.

وكيفية الارتقاء بجودة التعليم وتم التشديد على كافة الحضور بضرورة المتابعة الجادة لكافة المعاهد على أرض الواقع وذلك لإيجاد بيئة خصبة لتحقيق نواتج التعلم بجميع معاهد المنطقة ومن ثم تتمكن كافة المعاهد من اللحاق بركب جودة التعليم بعد استيفائها المعايير والشروط.

كما جري مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بطبيعة العمل وتحفيز جميع المشاركين على مواصلة الجد والاجتهاد لخدمة العملية التعليمية، وتم الاتفاق على تكوين حلقة وصل مع إدارات الديوان بعضها البعض لتذليل العقبات وحل المشكلات، ومسئولية مديري الإدارات عن وضع رؤية شاملة لكيفية النهوض بالعملية التعليمية بمنطقة المنيا الأزهرية، وتقويم أداء أفراد المنظومة التعليمية بما يسهم في رقي وتقدم العمل بالمنطقة والمعاهد والإدارات التعليمية.