مطرانية المنيا تستأنف الأنشطة الروحية والخدمات بعد توقف 6 أشهر

أعلنت اليوم مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، عودة استئناف الخدمات والاجتماعات الكنسية والأنشطة الروحية، والتي كانت معلقة علي مدار ستة أشهر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس "كورونا".

وكانت مطرانية المنيا، قررت إعادة إقامة القداسات فقط، في 3 أغسطس الماضي، مع التشديد على إجراءات التباعد والحد مع عدد المصلين بتوزيعهم على 3 أيام تقام فيها القداسات أسبوعيا، وقياس درجة حرارة المصلين قبل السماح بحضورهم تلك القداسات، وأجلت المطرانية استئناف أنشطة الاجتماعات ومدارس الأحد حتى تقرر استئنافها الأحد المقبل.

وبحسب بيان سابق صدر عن الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، في نهاية أغسطس الماضي، فإن المطرانية كانت تعتزم استئناف الاجتماعات والأنشطة داخل الكنائس، ولكن نظرا لتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من جديد، فقد تقرر تأجيل ذلك حتى إشعار آخر، علي أن تستمر القداسات والعشيات كما هي بما فيها أيام الجمع، وكذلك صلوات الجنازات والأفراح، والرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية، بنفس المعايير المتفق عليها.