"مياه المنيا": استقبال وحل 10 آلاف و133 شكوى خلال 9 أشهر

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناءا على التوجهات العامة للدولة، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الشركة القابضة، بمتابعة وحل الشكاوى، فإن إدارة الخط الساخن استقبلت وحلت 10 آلاف و133 شكوى مياه وصرف صحى فى الـ٩ أشهر الأولى خلال هذا العام.

أضاف "الشهاوى" أن الشكاوى تنوعت بين انقطاع مياه أو طفح صرف أو جودة وشكاوى من سرقة الأغطية من بعض الأماكن وقد تم متابعة حل هذه الشكاوى، مؤكدا أن الشركة فعلت العديد من الخدمات لاستقبال الشكاوى وأنه يوجد رقم واتس للخط الساخن لاستقبال الشكاوى وهو ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ ورقم موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ بالإضافة إلى الرقم الأرضى ١٢٥.

وشهدت الـ6 سنوات الأخيرة طفرة كبيرة في قطاع المياه والصرف بالمنيا، إذ تم استلام وتشغيل عدد من المحطات وعمل إحلال وتجديد ومد وتدعيم للعديد من الخطوط بتكلفة إجمالية حوالي 378 مليون جنيها.

وهذه الخدمات شملت:

إدخال الصرف الصحي لقرية صفط الخمار، واستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي صفط الخمار والشبكة الخاصة بها بقيمة إجمالية 52 مليون جنيها عام 2015.

وإدخال الصرف الصحي لقرية بني أحمد الغربية وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي بني أحمد الغربية والشبكة التابعة لها بقيمة إجمالية تقدر 58 مليون جنيها عام 2015.

إدخال الصرف الصحي لقرية طهنشا وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي طهنشا والشبكة الخاصة بها بقيمة إجمالية 29 مليون جنيها عام 2018.

استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي تله رقم 3 وذلك لخدمة المناطق المحرومة من الصرف بمنطقة غرب تله بقيمة إجمالية 18 مليون جنيها عام 2018.

استلام محطة صرف صحي الأوقاف وشبكة الإنحدار الخاصة بها لخدمة 1068 وحدة إسكان اقتصادي و484 وحدة إسكان اجتماعي و381 محل تجاري و40 محل ملحق بالإسكان الاستثماري بتكلفة إجمالية تقدر 50 مليون جنيها.