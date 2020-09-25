طقس السبت حار على القاهرة وتحذير من شبورة مائية صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة.

ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، والطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتكون حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 23

دمنهور 32 24

بلطيم 29 24

مطروح 31 23

السلوم 35 24

سيوة 36 23

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 24

الاسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 33 23

نخل 34 17

نويبع 34 27

طابا 33 26

كاترين 29 16

الطور 33 25

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

ادفو 39 29

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 37 28

ابو رماد 36 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 28