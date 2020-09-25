"تعرضت لحادث مفجع".. معلومات لا تعرفها عن ابنة نجاح الموجي

الفنان نجاح الموجي، من الفنانين الذين يتمتعون بخفة ظل وله مكانة كبيرة داخل قلوب محبيه، حيث اتسم أسلوبه بالبساطة في الأداء، لينسج لنفسه بساطًا فنيًا بطابع كوميدي خاص به.

نجاح الموجي لديه ابنة لم تهو الفن يومًا، فيما احترفت مجال الإعلام، وصارت اسمًا بارزًا بين المذيعات من أبناء جيلها.

وترصد "الوطن" أبرز 6 معلومات عن ابنة نجاح الموجي الوحيدة، وهي كالتالي:

- مذيعة بالفضائية المصرية.

- لديها ولد وبنت.

- فكرت في تقديم مذكرات والدها الراحل نجاح الموجي ولم تعلن حتى الآن عن موعد خروجها للنور.

- كانت من القلائل الذين توقعوا أن ثورة يناير مؤامرة كبيرة على مصر، وتحولت صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمعركة كبيرة بين مؤيدي ورافضي الثورة.

- تعرضت لحادث موت بعد أن اقتحم منزلها لص وعندما فوجئ بوجودها ضربها بآلة حادة على رأسها عدة مرات، ودخلت إثرها العناية المركزة لفترة طويلة حتى نجاها الله.

- لم تعتمد يوما على اسم والدها، واعتمدت على كفاءتها في العمل بالفضائية المصرية، وذلك بعد اختيارها من قبل رئيس القناة آنذاك، سناء منصور.

وبدأ الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا مهمًا في ‏مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

وأثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيرًا خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلًا بالسكان عام 1984.

وتخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك وظيفته في الحكومة، إلى جانب عمله في مجال الفن، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة‏‏.

وحصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق عن ‏دوره في فيلم "أيام الغضب".

وتوفى نجاح الموجي فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة، إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب‏،‏ وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.