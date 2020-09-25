ارتفاع أعداد مرشحي انتخابات النواب بشمال سيناء إلى 25

أعلنت محكمة شمال سيناء الابتدائية برئاسة، المستشار محمد منير، أن 5 مرشحين جدد تقدموا بأوراق أعتمادهم مرشحين محتملين عن الدائرتين بشمال سيناء، الأولى التي تضم العريش والشيخ زويد ورفح، والدائرة الثانية التي تضم بئر العبد ومناطق وسط سيناء.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن 11 مرشحا، بالإضافة الى مرشح وحيد في اليوم الثانى ومرشحين في اليوم الخامس، بالإضافة إلى 5 مرشحين جدد، وأيضا اليوم 5 آخرين ليكون الإجمالي 25 مرشح من الدائرتين الأولى والثانية.

ومن المتوقع أن تشهد اللجنة أستقبالا لأوراق الناخبين طوال اليوم وغدا، لتأكيدات لجان استقبال الناخبين أن العمل مستمر الجمعة والسبت بشكل عادي.