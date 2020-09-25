البحر الأحمر تستعد للانتخابات ولجنة النواب تتلقى أوراق 25 مرشحا

تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر أوراق 25 مرشحا بدوائر البحر الأحمر الثلاثة لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 بواقع 10 مرشحين بالدائرة الشمالية ومثلهم بالدائرة الوسطى وخمسة مرشحين بالدائرة الجنوبية وذلك حتى اَمس الخميس بينما لم يتقدم احد للترشح حتى ظهر اليوم الجمعة.

كانت تلقت اللجنة مرشحين الدائرة الشمالية وعددهم عشرة مرشحين هم محمد محمد عبدالمقصود وحداد عبد ربه ابراهيم و عاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وأميمة نوبي مصطفى و سيد محمد بشير ومحمد حسين وحمادة غلاب ومحمد خليل.

الدائرة الوسطى عشرة مرشحين هم: عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد ابوالوفا ومحمد يوسف وخالد محمود عبدالله محمد سباق وحسني أحمد علي وعبد العظيم عبادي وكرم ابو النجا وعلى محمد علي عبادي و محمد سعد جابر.

الدائرة الجنوبية خمسة مرشحين هم علي نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفي كتشيب حامد الحسن وإسماعيل الدكروني و احمد محمد صلاح.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر استعداداتها لانتخابات مجلس النواب بغرفة عمليات مركزية واجتماع تنفيذي راسه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بحضور اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأعلن محافظ البحر الأحمر الحيادية مشدداً على عدم دعم مرشح ضد آخر.