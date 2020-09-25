فيديو.. "إكسترا نيوز" تكذب الإخوان بشأن التظاهرات: "شوارعنا فاضية"

ردت فضائية "اكسترا نيوز" على تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي، فيما يخص وجود تظاهرات في مصر في الوقت الحالي ضد الدولة المصرية في الشوارع.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" بث مباشر من أغلب محافظات مصر، توضح أن الحياة تسير بشكل طبيعي، والشوارع فارغة، ولا يوجد أي أزمات أو تظاهرات في الشوارع.

وكانت قنوات الإخوان تبث خلال الساعات الماضية أن هناك مظاهرات في مصر في العديد من محافظات الجمهورية المختلفة، من أجل إسقاط نظام الحكم، ألا أن "اكسترا نيوز" كذبتهم من خلال "لايف" من كافة محافظات مصر.

وتسعى الإخوان من خلال لجانها الإلكترونية وقنواتها إلى حشد المواطنين للنزول في مظاهرات ضد الدولة المصرية من خلال بث الشائعات والأكاذيب والأخبار المزيفة، ألا أن الشعب المصري رفض الرضوخ للإخوان .

ودعم الشعب المصري الرئيس السيسي من خلال عدد من الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ردا على لجان الإخوان الإلكترونية.