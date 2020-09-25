مصادر: إجراء انتخابات اللجان البرلمانية في بداية دور الانعقاد السادس

أكدت مصادر برلمانية بمجلس النواب أن المجلس سيعقد جلساته فى دور الانعقاد السادس المنقوص، بموجب دعوة رئيس الجمهورية، في شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه بموجب اللائحة الداخلية بمجلس النواب، يتوجب على رئيس المجلس دعوة أعضائه لإجراء انتخابات اللجان النوعية، وعددها "25" لجنة برلمانية.

وقالت المصادر: إنه نظرا لضيق الوقت، حيث يتزامن انعقاد جلسات المجلس، مع إجراء الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعى الثانى، من المرجح أن يتم الإبقاء على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بنظام التزكية.

وتنظم مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات انتخابات اللجان النوعية، ويتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة، التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان، أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء، الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.