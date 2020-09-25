أصغر مرشح بمنشأة القناطر يتقدم بأوراق ترشحه: "عاوز الشباب يقول كلمته"

تقدم الشاب عصمت الجندي، 32 سنة، بأوراق ترشحه لمجلس النواب، للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، عن دائرة منشأة القناطر، التي تشمل قرى ونواحي واسعة، منها وردان ونكلا وأبو غالب والحاجر، ليكون بذلك أصغر مرشح في الدائرة، حسب تأكيده وتأكيد منافسين آخرين له بالدائرة، التي تضم أكثر من 30 مرشحا.

وقال الجندي، خريج كلية التجارة، الذي يعمل بوزارة المالية، لـ"الوطن"، إنه تقدم بأوراق ترشحه، بناء على طلبات ونصائح من أصدقاء ومعارف له من الشباب، ليكون ممثلا لهم، وليقول كلمة الشباب في هذه الانتخابات، ويعبر عن مشاكل الدائرة، في ظل ما اعتادوا عليه في السابق من المرشحين "الذين يأتون إلينا مع كل انتخابات ويقولوا لنا انا ابنكم وابن اختكم ومنكم ولكم، وبعد الانتخابات لا نجد أثر له"، حسب قوله.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن تحسين البنية التحتية والخدمات، شاملة التعليم والصحة والإسكان، لافتا إلى أن هذه الخدمات تعاني من تدهور في أنحاء الدائرة، كما هو الحال مثلا في وردان، التي تدهور المستشفى الموجود بها إلى حد كبير، ولم تعد تجرى عمليات به، والتي تعاني كذلك من سوء مياه الشرب وارتفاع أمراض الكلى، ومنطقة الحاجر التي تضم مواطنين يعيشون فيما يشبه العشش، وتحتاج أن تضمها الدولة لخططها لبناء الاسكان الاجتماعي، وغير ذلك من مشاكل وخدمات.