فيديو.. عمرو دياب وفرقته في طائرة خاصة قبل حفل السعودية

نشر الفنان عمرو دياب، فيديو من كواليس تجهيزات حفله الذي أقيم مساء أمس، على أحد شواطئ البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وظهر خلال الفيديو في طائرته الخاصة بصحبة فرقته الموسيقية، أثناء طريقهم لإحياء حفل كروز بالمملكة العربية السعودية، وعلق عليها قائلًا: "فرقة عمرو دياب في طريقها أمس لحفل ينبع ضمن حفلات SaudiCruze".

ويعتبر الحفل الأول للهضبة خارج مصر منذ أزمة كورونا العالمية، وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت إقامته وفقًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بمشاركة فرقة الهضبة الموسيقية كاملة، إذ قدم مجموعة من أغنياته الشهيرة التي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أن ّعمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.