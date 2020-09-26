اعترافات قاتل ميكانيكي الإسكندرية: "راسه ناشفة فلمتها في كيس"

احتدم خلاف بين عاطل وميكانيكى على حدود الجيرة بين قطعتي أرض زراعية بقرية أبيس فى الإسكندرية، لم يسفر الحوار بين الجارين عن شئ سوى تهديد عابر من العاطل للمكيانيكى، استخف به الأخير.

بعد الحوار الحاد بين الجارين بيومين، توجه الميكانيكى إلى أرضه، فظهر له العاطل وطالبه بالالتزام بالحدود المتفق عليها، ليرد عليه: "أعلى ما فى خيلك اركبه"، لكن العاطل لم يمرر استخفاف الميكانيكى هذه المرة، والتقط عصا خشبية غليظة وتسلل خلف الأخير وانهال على رأسه حتى سقط مضرجا فى دمائه.

وقف المتهم أمام المجنى عليه الذى يئن على الأرض من جروح رأسه، كان لا يزال حيا، لأول مرة يستشعر المتهم الخطر من بقائه حيا، وبسرعة حمل حجرا ثقيلا ورفعه لأعلى بكلتا ذراعيه، ثم هوى على رأس المكيانيكى فهشمه تماما.

تلفت المتهم حوله، وفقا لما ورد فى التحقيقات، فلم يجد أحدا، فأحضر كيسا وجمع حطام الجمجمة ووضعه فى الكيس، ثم حمل جثة المجنى عليه وألقاها فى مصرف زراعى وفر هاربا.

التفاصيل وردت فى بلاغ لقسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بالعثور على جُثة لشخص مجهول فى العقد الخامس بأحد المصارف المائية بدائرة القسم وبها جروح بالرأس.

توصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، إلى تحديد هوية المجنى عليه حيث تبين أنه ميكانيكى ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ومُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، ليعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بوجود خلافات جيرة بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالتعدى عليه حال تواجده بأرضه الزراعية الكائنة بقرية أبيس بدائرة القسم بالضرب على رأسه من الخلف بعصا خشبية، وبقطعة حجر كبيرة على وجهه.

واعترف المتهم بجريمته قائلا: "كسرت دماغه بالحجر ولميته فى كيس، أصل راسه ناشفة ومبيسمعش الكلام"، مشيرا إلى أن الضربات أودت بحياة جاره، وعقب ذلك قام بالتخلص من جثته وهاتفه المحمول والأدوات المستخدمة بإلقائهم بالمصرف المائى.