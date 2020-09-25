خبير مخاطر أمنية: "الإخوان" لم تعد قادرة على الحشد.. والمصريون اكتشفوهم

قال اللواء إيهاب يوسف، الخبير في إدارة المخاطر الأمنية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت تعطي انطباعا حول نفسها أكبر من حقيقتها، إذ إنها عملت طوال 80 عاما تحت الأرض، ويزعمون أنها تدافع عن الدين و"بتوع ربنا"، وأن الأنظمة السياسية الحاكمة لمصر لم تمنحها الفرصة للتواجد سياسيا.

وأضاف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المصريين اكتشفوا حقيقة هذه الجماعة الإرهابية بعد ثورة 25 يناير، بعدما ركبت موجة الثورة، وذلك بعدما أعطتها فرصة الحكم في عام 2012.

وأشار "يوسف" إلى أن الجماعة لم تعد قادرة على الحشد سواء بالنزول أو بالتعاطف معهم وقرر المجتمع المصري التخلص منهم في 30 يونيو، لكنهم قالوا صراحة على منصة رابعة "هنقتلكم يامصريين إذا لم نعد للحكم مرة أخرى".

وتابع الخبير في إدارة المخاطر الأمنية، أن الجماعة فككت جهاز أمن الدولة عند توليها الحكم، حتى يصعب متابعة خلاياها، وأخرجوا عدة قيادات إلى المعاش، لكن أجهزة الأمن والمعلومات تكاتفت، واستطاعت استرجاع بيانات ومعلومات حول التنظيم الإرهابي، لتستمر في محاربته، ووجه الشكر إلى المواطنين الذي يمدون الأجهزة الأمنية بمعلومات مهمة.