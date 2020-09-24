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انتهاء مراسم تشييع جثمان محمد فريد خميس وسط دموع الحاضرين

كتب:

أحمد ماهر أبوالنصر
07:21 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
انتهاء مراسم تشييع جثمان محمد فريد خميس

انتهاء مراسم تشييع جثمان محمد فريد خميس

انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الراحل محمد فريد خميس رجل الأعمال، الذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضي، بأحد المستشفيات الأمريكية، عن عمر يناهز 80 عاما. 

وبدأت مراسم الجنازة، فور الإنتهاء من صلاة المغرب، وسط هتافات في حب الراحل من العاملين بالشركة، الذين حرصوا علي الحضور مبكرا، قبل ساعتين من وصول الجثمان. 

وكان في استقبال الجثمان عقب وصوله من مطار القاهرة الدولي، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وزيرا التموين والقوى العاملة، وعدد من كبار علماء الأزهر.

بعد الانتهاء من صلاة المغرب، بدأت الحشود الغفيرة في الاستعداد لإقامة شعائر صلاة الجنازة، تمهيدا لنقل الجثمان لمثواة الأخير بمقابر الأسرة بالروبيكي.

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