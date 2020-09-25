محمد نور يهدي "مواعيد العمر" إلى الشعب السعودي

انتهى الفنان محمد نور، من تصوير أحدث أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان "مواعيد العمر"، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يغني فيها "نور" باللهجة الخليجية، وقد قام بهذا العمل وأهداها للشعب السعودي، احتفالا معهم بالعيد الوطني.

"مواعيد العمر" من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، توزيع محمد شفيق، ماستر وهندسة صوتية ياسر أنور، وإشراف فني محمد علام، ووليد توفيق، إدارة أعمال ميرا أمير، وإخراج بتول عرفة.

وطرح نور، مؤخرا، أحدث أعماله "جاني في ملعبي" التي حققت ولاقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا بين الجمهور.