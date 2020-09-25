مطرانية الجيزة تكذب إدعاءات الإخوان بشأن خروج مظاهرة من كنيسة بالطلبية

أكدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الجيزة، عدم صحة ما ذكرته وسائل إعلام إخوانية، بشأن خروج مظاهرات من كنيسة الإخلاص بالطلبية، مشددة على أن كل كنائش مصر لم تشهد خروج أي مظاهرات، وذلك خلال بيان نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك".

وجاء في البيان: "تكذيب.. من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة.. تكذب المطرانية، شائعة خروج مظاهرات من كنيسة الاخلاص بالطالبية، ولا أي كنيسة أخرى".