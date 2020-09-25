محمد حماقي يلتقط صورة مع خروف مشوي قبل حفله بالسعودية

نشر الفنان محمد حماقي، صورة للحظات الأخيرة له قبل استعداده لبدء حفلته، اليوم، في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق حماقي، على الصورة: "من منزل حبيبي محمد زكي بيت الكرم يا رب دايمًا عامر ويحفظك ويحفظ عائلتك الكريمه ويحفظ حبيبنا عمو زكي اللي هرب بسرعة ومارضيش ياكل، وطبعًا زي مانتوا شايفين كده مارضيتش اتقل في الاكل قوي علشان الحفلة".

والشهر الماضي، كان قد طرح محمد حماقي، أغنية جديدة حملت عنوان "هو ده حبيبي" من كلمات تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "هو ده حبيبي أيوه ده حبيبي ده أنا شفت كتير وعدى عليا وفي ثانيتين سلمت ليه"، وفي شهر مارس الماضي نشر الملحن محمد رحيم صورة له عبر حسابه الخاص على تويتر تجمعه بالمطرب محمد حماقي، وعلق رحيم على الصورة بقوله: "العمل مع أخي العزيز حماقي.. انتظرونا".

ويجتمع حماقي، مع صناع ألبومه من شعراء وملحنين وموزعين، حتى ينتهي تمامًا من أغاني الألبوم الجديد.

كما ظهر حماقي، في شهر مارس الماضي، في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، نافيًا كل ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه الآن في منزله، وبصحة جيدة.

وأوضح أنَّه وصلته الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة، لذلك اضطر للظهور في هذا الفيديو لنفي الأمر.

وكانت آخر ألبومات محمد حماقي "كل يوم من ده"، والذي طرح في يناير 2019، وضم الألبوم 20 أغنية جديدة "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".