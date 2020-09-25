مساعدات غير القادرين لسداد مخالفات البناء: 150 مليون جنيه و27 ألف حالة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات، يعد حزب مستقبل وطن وعدد من الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، دراسة متكاملة لدعم هذه الفئات من المخالفين في توفيق أوضاعهم.

وأعلن حزب مستقبل وطن، تحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئوليته ودوره المجتمعي.

وبحسب ما جاء في بيان الحزب، أنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المٌستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الثانية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، داعياً المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين، تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، قررت مؤسسة حياة كريمة تخصيص 150 مليون جنيه لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل حاليا على دارسة الحالات المطلوب تقنين أوضاعها على مستوى المحافظات الأكثر احتياجأ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تحمل قيمة التصالح لبعض هذه الحالات؛ وسيتم تنفيذ ذلك في المواعيد القانونية المحددة لها .

تحديد الأسر الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات وزارة التضامن

ومن جانبه، قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة الحزب بتحمله رسوم التصالح لعدد من الحالات المخالفة من محدودي الدخل، سيعتمد خلالها الحزب على قاعدة بيانات وزارة التضامن، وأن الدعم سيكون للأسر الأولى بالرعاية بوزارة التضامن.

وأضاف الخولي لـ"الوطن"، أن الحزب حينما يخرج مساعدات أو أي مشاركات اجتماعية تكون مربوطة بقاعدة بيانات وزارة التضامن، وتحديد الأسر الأكثر احتياجا يكون في ضوء تواصل أمانات الحزب مع الوزارة.

وأكد أن المبادرة ستساعد غير القادرين وهم احتياجاتهم قليلة ولديهم مساحات صغيرة مخالفة، مشيراً إلى أن المشاركة واجبة على الجميع والحزب دائما لديه مبادرات دائمة للمساعدة المجتمعية، فنحن نسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين.