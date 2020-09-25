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مستقبل وطن يتحمل رسوم تصالح 27 ألف حالة من محدودي الدخل في جميع المحافظات

كتب:

أحمد حامد دياب
01:43 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن، تحمله رسوم التصالح لعدد ألف حالة مخالفة بكل محافظة من حالات محدودي الدخل، بإجمالي 27 ألف حالة على مستوى الجمهورية.

وأكد الحزب في بيان له، أن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئولية الحزب الوطنية ودوره المجتمعي.

ونوه الحزب بأنه بدأ بالفعل في حصر الحالات المٌستحقة على مستوى محافظات الجمهورية لإنهاء تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المُهلة الثانية التي حددها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ودعا الحزب المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال الوطنيين، تفعيل دورهم المجتمعي في هذا الشأن، وتحمل مسئوليتهم الوطنية نحو دعم المواطن المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية، مختتمًا بيانه بـ "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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