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تفاصيل حصول فريق "إيتاكتس الأزهر" على كأس العالم بـ"قشر الجمبري"

كتب:

محمد عزالدين
09:02 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
طلاب جامعة الأزهر

طلاب جامعة الأزهر

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا يرصد فيه تفاصيل حصول فريق جامعة الأزهر على كأس العالم ببرنامج "إيتاكتس"، في أول مشاركة لهم.

وقال "فايق" إن سيدات بسيطة في الفيوم يعشن على عمل بسيط، المتمثل في تقشير الجمبري مقابل 7 جنيهات في اليوم فقط، لافتا إلى أن مخلفات الجمبري من القشر كانت ترمى في بحيرة قارون، ومن هنا جاءت فكرة الفريق، حيث جمعوا قشر الجمبري وقرروا تحويله لتوابل جمبري طبيعية توفر على مصر استيراد 7 أطنان سنويًا.

وأوضح أن الفريق علم السيدات طرق تصنيعه، كما أنهم أنتجوا من قشر الجمبري سماد زراعي، وتعاقدوا مع شركة بلجيكية وأمازون لضمان المبيعات حول العالم، كما أنهم أنتجوا فلاتر وأقنعة طبية من مخلفات قشر الجمبري، ونقلوا التجربة عبر الإنترنت في جلسات تعليمية لـ90 شخص في موزمبيق .    

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