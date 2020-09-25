تنسيق الشهادات المعادلة غدا.. ونظام جديد لـ"الجامعات الخاصة"

تبدأ وزارة التعليم العالى، غدا، استقبال طلبات طلاب الثانوية 2020، من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وسحب ملفاتهم من مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، على أن يبدأ الطالب بعدها فى تسجيل رغباته إلكترونيا.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة أنهت استعداداتها لتنسيق الشهادات المعادلة، مؤكدا أنه تم تدريب جميع العاملين بمكتب التنسيق وفروعه، على أعلى مستوى، فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق خلال أيام، بعدما تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة به.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أنه بدءًا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021، سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، مماثل للمعمول به فى الجامعات الحكومية، لضمان العدالة والشفافية بين الطلاب، مع الأخذ فى الاعتبار الاختبارات الشخصية التى تجريها هذه الجامعات.

وطالب الوزير، بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين، المسئول عن التنسيق الحكومى، والدكتور شريف كشك؛ لوضع أساسيات ومعايير هذا النظام وعرضه على مجلس الجامعات الخاصة فى جلسته المقبلة.

"الخشت": معظم الامتحانات تجرى بنظام الامتحانات الموضوعية

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة فى فرع معهد الأورام بالشيخ زايد، بمشاركة الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد المعهد، تفقدا خلالها امتحانات طلاب الدراسات العليا، والتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وفق المقاييس الدولية.

وأكد "الخشت" أن معظم الامتحانات تجرى بنظام الامتحانات الموضوعية وتراعى الفروق فى طبيعة الدراسة بين الكليات، حيث يتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب والجمع بين الاختيار من مُتعدّد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.