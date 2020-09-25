التعليم العالي: غدا انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة 2020

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، استقبال طلبات طلاب الثانوية 2020، من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، من خلال سحب ملفاتهم بمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، على أن يبدأ الطالب بعدها في التسجيل الالكتروني لرغباته.

عطا: الوزارة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة بالتنسيق الشهادات المعادلة

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة بالتنسيق الشهادات المعادلة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة وذويهم من الإصابة بأي مرض، مؤكدا أنه تم تدريب جميع العاملين بمكتب التنسيق وفروعه على أعلى مستوى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق شهادات الدبلومات الفنية سينطلق خلال أيام، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة به، مؤكدا أن أماكنهم محجوزة بالكليات المختلفة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضحت الوزارة أنّه للتيسير على الطلاب تقرر الآتي:

:• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات - عزبة سعد - بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.