"إيناكتس الأزهر": نستهدف تحقيق 13 مليون دولار من قشر الجمبري في 2021

استضاف الإعلامي أحمد فايق عددًا من أعضاء فريق جامعة الأزهر الفائز بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية التي نظمتها مؤسسة إيناكتس العالمية متفوقًا على 4000 جامعة على مستوى العالم منها 32 جامعة من كل دولة في العالم، خلال مرحلة التصفيات الأخيرة، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC".

وقالت الدكتورة فاطمة سري مدير برنامج إيناكتس بمصر، إن المؤسسة بمصر تدرس دعم مشروعات الطلاب لتكوين شركات، لافتةً إلى أن مصر تمتلك الكثير من الشباب الرائع القادر على التفكير وابتكار الحلول لمختلف الأزمات.

وأضافت: "ندرب الشباب المشارك في منافسات إيناكتس بمصر لكي يستفيدوا من مشروعاتهم ويستطيعوا تمثيل مصر بكل جيد، والفارق بين جامعة الأزهر والقاهرة لم يكن كبيرًا، ودربنا فريق جامعة الأزهر لأكثر من شهر بمساعدة جامعة القاهرة و6 أكتوبر لكي يستطيع المشاركة في المسابقة العالمية".

وقال شريف سيد مصطفى رئيس فريق إيناكتس جامعة الأزهر: "حققنا عائدا قدر بنحو 5.5 ملايين دولار من مشروع الاستفادة من مخلفات الجمبري ببحيرة قارون ونستهدف تحقيق 13 مليون دولار بحلول عام 2021، لأن مشروعنا سهل الاستخدام، واستفاد منه 800 أسرة من وعقدنا شراكات بين مؤسسات دولية وهذه الأسر".

ووجه يحيي محمد الغنيمي، عضو الفريق، الشكر للجامعة على إتاحة فرصة المشاركة في هذه البطولة، موضحًا أن إيناكتس وفرت الفرصة للفريق ببداية مشروعهم: "جهزنا المشروع ونفذنا كل الخطوات بنفسنا، والجامعة قدمت دعمًا لوجستيًا كبيرًا لنا، وفتحت أبوابها لنا للحصول على أماكن التدريب، كما كان الإمام الأكبر أول من هنأنا بفوزنا".