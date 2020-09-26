التفاصيل الكاملة لحريق بئر مياه جرجا: مشتعل منذ أكثر من 48 ساعة

أفاد مصدر بمجلس مدينة جرجا بسوهاج، أن فنيين من وزارة البترول وصلوا لموقع حريق بئر مياه جرجا، وتم أخذ عينات من التربة والمياه والهواء، لتحليلها للوقوف على أسباب النيران المندلعة في البئر منذ يومين.

وأوضح المصدر أن المعاينة الأولية لموقع البئر تشير إلى أن سبب الحريق غاز ناتج من الأرض، وأن تحليل العينات سيؤكد حقيقة الأمر، لافتا أن الفنيين من وزارة البترول سيواصلون عملهم اليوم لفحص الحريق، وإجراء الفحص اللازم للموقع.

وتستمر لليوم الثاني علي التالي النيران في الاشتعال في البئر، دون معرفة السبب الحقيقي للنيران المشتعلة، وسط تامين للمنطقة من قبل الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

وحاولت قوات الإطفاء أمس السيطرة علي النيران وإخمادها، وتم فتح خراطيم المياه علي البئر الا ان النيران استمرت في الاشتعال.

وذكر مالك الأرض أنه قام بحفر بئر مياه علي عمق 200 متر لكنه اكتشف خروج مياه فوارة من البئر على غير العادة، أعقبها خروج رائحة غاز من ماسورة المياه، وتم اغلاق ماسورة المياه إلا أن رائحة الغاز استمرت في الخروج من فتحة الماسورة، بعدها اعقبها اندلاع النيران في الماسورة.

وأكد مالك الأرض أنه لا يعرف السبب الحقيقي لتلك النيران، وأنه يعمل في مجال استصلاح الأراضي وزراعتها إلا أنه لأول مرة يشاهد حريق يحدث في بئر مياه.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أستاذ علم الجيولوجيا بقسم المياه الجوفية، رئيس جامعة سوهاج، إنه من المؤكد وجود خزان غاز على أعماق بعيدة تحت الأرض في المنطقة الصحراوية بغرب جرجا التي شهدت اشتعال نيران في بئر مياه أمس.

وأضاف عزيز، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحجر الجيري في منطقة غرب جرجا متشقق ويوجد به فراغات ومن المؤكد أن الغاز الناتج متصل بخزان عميق ومع ضغط حفر البئر بدأ الغاز في الخروج من خلال الشقوق والثقوب إلى أن وصل لموقع البئر.

وأشار إلى أنه تم عمل دراسات من قبل جامعة سوهاج، منذ 5 سنوات على المنطقة، وأكدت الدراسات أنه من المتوقع أن يكون هناك خزان غاز طبيعي على عمق أكثر من 800 متر في منطقة غرب جرجا، لافتا إلى أن الدراسات الجيولوجية أشارت إلى أن التاريخ الترسيبي للمنطقة يشير لاحتمال وجود خزان غاز بالمنطقة.

وأوضح أن الوضع الآن يحتاج إلى دراسات أعمق وأكثر تفضيلا تعتمد بشكل أساسي على الحفر حتي يتم تقييم الخزان بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى شركة من الشركات المتخصصة في الدراسات الجيولوجية العميقة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث بالتعاون مع قسم الجيولوجيا بجامعة سوهاج.

و اندلع امس حريق في بئر مياه بمنطقة الظهير الصحراوي غرب جرجا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ولم تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، وتم إخطار وزارة البترول لفحص الأمر لبيان ما اذا كان الحريق ناتج عن بئر للغاز.