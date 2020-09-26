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محمود مسلم

رئيس "الإنجيلية": وعي وتكاتف الشعب المصري كلمة السر لعبور أي تحديات

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الوطن
05:54 م | السبت 26 سبتمبر 2020
أندريه زكي

أندريه زكي

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ثقته في تكاتف الشعب المصري لعبور التحديات ومواجهة أي محاولات تهدد تقدم الدولة المصرية.

وأضاف أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبًا، نقف معًا صفًّا واحدًا، ونمضي قدمًا لتنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، واستكمال ما تقوم به الدولة المصرية من جهد و إنجاز في مختلف المجالات.

وأكد ثقته الكبيرة في وعي الشعب المصري، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن دائمًا في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة التحديات، حفظ الله شعب مصر العظيم.

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