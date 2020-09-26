أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب الحكم: "حسبنا الله ونعم الوكيل"

"صراخ، وبكاء، وانهيار"، 3 ردود أفعال سيطروا على ساحة محكمة جنايات الأحداث في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، بعد النطق بالحكم على مرتكب المذبحة التي راح ضحيتها سيدة وطفليها التوأم، قررت هيئة المحكمة معاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 سنة، وهي أقصى عقوبة ينالها "الحدث" حال ارتكابه جناية قتل.

وانهار "إسلام محمد"، زوج ووالد الضحايا، ووالده داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم، ووسط بكاء شديد وصراخ من السيدات، وردد الزوج "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما اختفت أسرة الجاني من ساحة المحكمة في ثالث جلسات القضية، وحضر عدد قليل من أهل الزوج.

حالة الانهيار التي انتابت زوج ووالد الضحايا بدأت مبكراً، قبل بداية الجلسة، عندما شاهد قاتل زوجته وطفليه التوأم يدخل ساحة محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن، وانخرط في نوبة بكاء، وأخذ يردد بصوت متقطع: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وظهر الزوج في ساحة المحكمة، يحيط به عدد من أقاربه، بينما كان يداعب طفلته الصغيرة "فرح"، 4 شهور، وهي الناجية الوحيدة من المذبحة، حيث هرب الجاني من ساحة الجريمة دون أن يلحظ وجودها، وردد الأب قائلاً: "ربنا يخليكي ليا.. أنتي أملي الوحيد".

وتعود أحداث القضية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مباحث قسم كفر الدوار، بالعثور على 3 جثامين لسيدة شابة، تبلغ من العمر 23 سنة، وطفليها "توأم"، 3 سنوات، مذبوحين داخل منزلهم بناحية "عزبة عثمان"، دائرة القسم، بتاريخ 25 أغسطس الماضي.

وتوصلت تحريات المباحث بالاشتراك مع الأمن العام، إلى قيام ابن عم المجني عليها، سائق "تروسيكل"، يبلغ من العمر 17 سنة، بارتكاب الجريمة، بعد فشله في اغتصابها، وخشية افتضاح أمره، قام بذبحها وطفليها، وتركهم في بركة من الدماء، قبل أن يفر هارباً.