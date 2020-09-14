زوج ضحية مذبحة كفر الدوار: رواد "فيس بوك" ظلموني وأطالب بالقصاص

قال "إسلام محمد" زوج "ياسمين" ضحية مذبحة كفر الدوار، إنه لم يستطع مشاهدة قاتل زوجته وطفليه التوأم، داخل قفص الاتهام ومثوله أمام هيئة محكمة جنايات الأحداث، مشيرًا إلى انه انصرف قبل قرار تأجيل محاكمة الجاني.

وأضاف "إسلام" قبل مغادرته قاعة المحكمة: "رواد فيس بوك ظلموني، بعدما اتهموني بقتل زوجتي وطفلي التوأم، ونشرت جميع الصفحات الخاصة والجروبات هذا الخبر، في الوقت الذي كان قلبي يعتصره الألم والحسرة على زوجتي وطفليّ الاثنين".

وحضر زوج الضحية الذي حضر بصحبة أهله، في غياب تام لأسرة الضحية وأقاربها، نظرًا للقرابة التي تريط المتهم بالضحية "ابنة عمه"، وطالب بالقصاص العادل الذي يشفي صدور جميع العائلة التي كانت تعتبر الطفلين وأمهما زهور تزين العائلة.

وقررت محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، تأجيل محاكمة المتهم بذبح أم وطفليها داخل منزلهم، إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.