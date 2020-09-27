وزير التعليم: الانتهاء من المناهج الجديدة لـ"الابتدائية" منتصف 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المناهج المصرية الجديدة تمامًا وصلت للصف الثالث الابتدائي، ويتم العمل على بناء مناهج للصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، وسيتم الانتهاء من ذلك في ربيع عام 2021 أي منتصف العام المقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "هتبقى منهج جديد لانج، من كي جي 1 للصف السادس الابتدائي"، وهذا يُعد شيئا عظيما للغاية، موضحًا في الوقت ذاته أن امتحانات "أي جي" لم تنعقد.

وتابع: "الأدوات اللي تخليك تبنى بنوك أسئلة ثم مكنة أخرى تعمل امتحان وتصلحه لـأكثر من 10 ونص مليون امتحان، أقوى من المكنة بتاع الـ أي جي وأقوى من السات، مصر بقى عندها أدوات تصارع الأدوات اللي عند الشهادات البريطانية والأمريكية".