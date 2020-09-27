وزير التعليم: قادرون على فتح مدارس مصرية على غرار "IG"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن منصة إدمودو مكنت المصريين في الخارج من إجراء امتحاناتهم، "وصلنا بالمنصة دي في تنزانيا زي الكويت زي كندا، مثل ما امتحن به الطلاب داخل مصر"، وتم تصحيحهم، وهذا يجعل الدولة المصرية قادرة على فتح مدارس مصرية بمناهج مصرية مثل مدارس "آي جي".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المشكلة التي تواجه الوزارة الآن، هو عندما يتحدث عن خطة العام الدراسي الجديد يجد أن اولياء الأمور قد تناست أن هناك ازمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن ملف الكثافة داخل الفصول اصعب ملف، حيث إن هناك مدارس بها فصول عدد طلابها من 70 لـ 80 طالبا، ويتطلب من المدرسة أن تجعل بين كل طالب والآخر على الأقل مترا ونصف، ومن هنا يجب أن يكون هناك حل مبتكر.