وزير التعليم: نسمح للمدارس الخاصة والدولية بزيادة عدد أيام حضور الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن هناك 8 ملايين طالب في المرحلة ما بين كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، وهذه المرحلة تُعد نظاما تعليميا جديدا ليس به كمبيوتر، ولا يوجد به أون لاين، لذلك فإن هؤلاء الطلاب سيحضرون في المدارس أكثر من أي مرحلة أخرى، من 3 لـ 4 أيام.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن المرحلة من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي به مليون طالب، بينما المرحلة الإعدادية بها 5 ملايين طالب وكسور، وسيتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة يومين بالتبادل.

وتابع: "بنقول للإدارات التعليمة والمدارس ده الخطة وانت تنفيذها، خد المسطرة دي كنقطة بداية وكل مدرسة على علم بعدد الفصول والفراغات، وعدد الكراسي وعدد الطلاب، كل مدرسة تضبط نفسها بقى، يعني خطتنا دي فكرة وكل مدرسة تنفذها كيفما ترى" بحيث لا تقل المسافة بين الطالب والأخر عن متر ونصف.

وواصل: "هيجيلي 60 ألف جدول من 60 ألف مدرسة، الأصل في الموضوع أننا نحاول نحضر ونحاول نحافظ على صحتنا، لما تيجي مدرسة دولية أو خاصة عندها من الرفاهية أنها تقدر تجيب الطلاب 5 أيام تجيبه، الفكرة إنه مش يجيي الفكرة إنه يلتزم بالإجراءات الوقائية، مدراس الحكومة فيها كثافة عالية لا يمكن أن يستخدم ذلك الأمر".