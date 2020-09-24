بـ"الزغاريد".. أهالي ههيا يشيعون جثمان شهيد طرة في الشرقية

شيع أهالي قرية صبيح بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم، جثمان الشهيد أمين الشرطة عبدالمجيد عبدالفتاح أحمد حسن حربي، الذي استشهد في أحداث سجن طرة، في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وحمل الأهالي الجثمان ملفوفا في العلم المصري، مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله"، فيما أطلقت السيدات الزغاريد.

وشهد سجن طرة ظهر أمس الأربعاء أحداثًا دامية، انتهت بمقتل 4 تكفيريين واستشهاد ضابطين وأمين شرطة ومجند عقب محاولة هروب فاشلة للتكفيريين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، حيث تصدت لهم القوات داخل السجن رقم 922 شديد الحراسة الشهير باسم "العقرب" في منطقة سجون طرة "ب".

وذكر مصدر أمني، أن أربعة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن، أمس، مشيرًا إلى أن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومجند، ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".

وبدأت الأحداث عندما حاول الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام الهرب من عنبر الإعدام، مستغلين دخول الضباط السجن دون سلاح، حيث أثاروا حالة من الفوضى بمحاولة قتل أمين شرطة، وأثناء ذلك اتجهت القوة الأمنية للتعامل معهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة ومجند ومقتل المحكوم عليهم جميعا.

أسفرت الحادث عن استشهاد العقيد عمرو عبدالمنعم والرائد محمد عفت، وأمين شرطة عبد المجيد محمد ومجند رابع لفظ أنفاسه داخل مستشفى المعادي العسكري، ومازال هناك ضابط آخر يخضع للعلاج بعد خروجه من غرفة العمليات.

أعقب ذلك زيارة عاجلة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي تفقد خلالها منطقة سجن طرة للاطمئنان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

وشدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين، مشيدًا بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب الإرهابيين.

واطمأن وزير الداخلية على حالة المصابين، وهما ضابط ومجند، محتجزين بمستشفى المعادي العسكري عقب نقلهما للرعاية المركزة لعدم استقرار حالتهم الصحية استعدادا لإجراء عمليات جراحية.

وقال مصدر أمني إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بإجراء تحقيقات موسعة في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من داخل عنبر الإعدام بسجن طرة؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف المصدر أنه جرى تشكيل فريق تحقيق من قطاعي التفتيش والرقابة والأمن الوطني، لتولي إجراء التحقيق في الواقعة.

ويستمع فريق التحقيق المشكل لأقوال رجال الشرطة بالسجن، وبعض النزلاء، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، كما سيجري سماع أقوال قيادات منطقة سجون طرة والمصابين في الحادث.

وصدرت تعليمات بتشديد الحراسة على جميع السجون على مستوى الجمهورية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار ما حدث في واقعة سجن طرة.

وقال مصدر أمني، إن اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أرسل كتابًا دوريًا لجميع السجون باتخاذ جميع التدابير الأمنية وإجراء تفتيش على العنابر وتجريد المسجونين من أي ممنوعات.

وأوضح المصدر أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية خلال الزيارات، وإجراء جولات تفتيش دورية ودقيقة لجميع العنابر ومنع دخول أي ممنوعات وتفعيل الوسائل الإلكترونية في تأمين السجون.

كانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد عفت، رئيس مباحث سجن طرة، والعقيد عمرو عبدالمنعم، وعبدالحميد محمدـ أمين شرطة، ومقتل المتهمين الأربعة وهم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين"