122 مرشحاً بانتخابات النواب حتى نهاية اليوم الثالث بسوهاج

أغلقت محكمة سوهاج الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الناصر تايب أبو العلا، رئيس محكمة سوهاج، في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت، أبوابها أمام استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، في نهاية اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشيح، والتي من المقرر استمرارها حتى 26 سبتمبر الجاري.

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم، حتي اليوم السبت، 122 مرشحاً، ولم يتقدم عدد كبير من المرشحين في اليوم الثالث، بخلاف اليوم الأول الذي شهد زحاماً شديداً من المرشحين، الذين كانوا يسعون للحصول على رقم 1 بقائمة المرشحين.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تم تقسيمها إلى 8 دوائر انتخابية، في النظام الفردي، وتم تخصيص 14 مقعداً لها، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 3 ملايين و60 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت.