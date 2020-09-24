إعلان أسماء القائمة الوطنية بسوهاج.. ووكيل النواب يغيب

خلت القائمة الوطنية من أجل مصر عن محافظة سوهاج، اسم النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب.

وقالت مصادر برلمانية، أن المرشح أحمد جعفر حل بدلا منه فى القائمة، رغم التأكيد طوال الآيام الماضية، على وجود اسمه ضمن القائمة.

وترأس النائب السيد الشريف منصب وكيل أول مجلس النواب، على مدار أدوار الانعقاد الخمس الماضية، ويستكمل مدته فى منصب الوكالة، في دور الانعقاد السادس المنقوص، والمقرر انطلاقه أول أكتوبر.

وضمت قائمة مرشحي القائمة الوطنية عن محافظة سوهاج، أحمد نشأت منصور، طارق رضوان، شعبان لطفي، أحمد جعفر، سامي سوس، محمود الضبع، اللواء إلهامي البارودي، عبلة الهواري، رقية الهلالي، ألفت المزلاوي، مي مازن، غادة الضبع، نانسي نعيم.

وفقا لتعديلات قانون مجلس النواب، يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويجب تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

وتشمل كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

ويجوز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.