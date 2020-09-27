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اسم على مسمى.. "ترس وشرشرة وعقرب" رموز انتخابية لمرشحي النواب

كتب:

سعاد أحمد وعبدالله مشالي
04:22 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهدت بعض الدوائر التي تقدم فيها مرشحون في انتخابات مجلس النواب 2020 مفارقات مميزة حيث إن البعض اختار الرمز الانتخابي كاسمه أو شهرته ومنهم عبدالعاطي محمود عبدالحميد وشهرته عبدالعاطي "أبو ترس"، محام، مستقل، حيث تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى "أسوان، دراو"، ليحصل على الرقم 20 واختار الرمز الانتخابي "الترس" في الدعاية الانتخابية له، ليكون الاسم على مسمى.

الأمر ذاته حدث في أسيوط مع المرشحة المحتملة "سعدية عبدالحفيظ شرشرة"، لمجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، وتضم مدينة ومركز أسيوط، وحصلت على الرمز الانتخابي "الشرشرة"، وأوضحت المرشحة أن حصولها على "الشرشرة" كرمز انتخابي لها جاء عن طريق "الصدفة البحتة"، مشيرةً إلى أنها عندما تقدمت بأوراق ترشحها للجنة تلقي الطلبات، طلبوا منها اختيار رمز من بين الرموز الانتخابية المتاحة، فوقع نظرها على "الشرشرة" عن طريق الصدفة، وعندما سألت عضو اللجنة عما إذا كانت "الشرشرة" أحد الرموز الانتخابية، أجابها بالإيجاب، فما كان منها إلا اختيارها كرمز انتخابي لها.

كما اعتبر أهالي مدينة أبوتيج من مؤيدي المرشح محمود أبوعقرب عضو مجلس الشورى السابق وعميد عائلة "أبوعقرب" ووكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق اختياره رمز "العقرب" في انتخابات النواب المقبلة توفيقا من الله وعلامة للنصر والفوز حسبما ذكروا.

وعلق المواطنون من مؤيدي المرشح على الرمز فمنهم من وصفه بأنه أحلى رمز، وأوضح المرشح محمود أبوعقرب أنه تقدم بأوراق ترشحه قبل غلق باب التقديم بفترة بسيطة جدا، ولم يجد أمامه سوى "العقرب" وعندما رأيته وأنه يتفق مع اسم العائلة شعرت أنه توفيق من الله فتوكلت على الله وكان رمزي الانتخابي.

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