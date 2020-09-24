مستقبل وطن بأسوان يعلن عن مرشحيه على المقاعد الفردية بـ"النواب"

أعلن مسؤولو حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، اليوم، عن 5 مرشحين دفع بهم الحزب على المقاعد الفردية، من خلال 4 دوائر، بواقع مقعدين بدائرة أسوان ودراو، ومقعد لكل من دوائر كوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو.

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين، وهم عن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة أسوان، ودراو، جلال أبوالحسن رقم (1)، ورمزه "القلم"، وجابر أبوخليل رقم (2)، ورمزه "الكتاب"، وعن الدائرة الثانية بنصر النوبة، محمد هلال رقم (١) رمز "القلم"، وعن الدائرة الثالثة بكوم أمبو، خالد رضوان رقم (1) رمز القلم، والدائرة الرابعة بإدفو على البدري رقم (1) رمز "القلم".

واستقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، بداية من الخميس الماضي أوراق 52 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب داخل إحدى قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان.