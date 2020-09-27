بعد التوجيه بصرفها لنهاية العام.. الفئات المستحقة لمنحة الـ500 جنيه

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمدّ صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، دعمًا للقطاعات المتأثرة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشدد الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات بمسطرد اليوم، بالاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أنّ هناك عدد من القطاعات لم تتمكن من العودة إلى العمل بشكل جيد، وبينها قطاع السياحة.

وكانت وزارة القوى العاملة حددت الفئات والمهن المستحقة لمنحة الـ500 جنيه، وتستعرضهم "الوطن" على النحو التالي:

الفئات المستحقة لمنحة الـ500 جنيه

1. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2. عمال التراحيل.

3. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4. خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5. محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7. ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، شرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8. العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

يذكر أنّ وزير القوى العاملة، قرر صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوي العاملة بالمحافظات خلال شهر مارس الماضي، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وذلك على إثر الأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار فيروس كورونا وما تعانيه العمالة غير المنتظمة.