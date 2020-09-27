"يا زملا".. السيسي يقرب المسؤولين بكلمة لإشراكهم في البناء

"يا زملا" كلمة رددها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرًا، مخاطبًا به الوزراء والمسؤولين خلال حديثه في افتتاح مختلف المشروعات القومية، بتواضع شديد رغم منصبه الرفيع، بين الكثير من المحافل لافتتاح المشروعات الكبرى واللقاءات المهمة.

وآخر هذه المرات، كان اليوم، في افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بتكرارها أكثر من مرة وقتما يتطرق الحديث عن المتواجدين والعارضين للمخططات الرسمية.

كلمة "يا زملا" التي استخدمها الرئيس في توجيه حديثه للوزراء والمسؤولين، وصفتها الدكتورة عزة صيام أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، بالمصطلح المناسب الذي يحمل أكثر من دلالة أولها المشاركة في المسؤولية في بناء الوطن.

أستاذ اجتماع: استخدام السيسي كلمة "الزملاء" هي تكليف ضمني بالمسؤولية

كلمة زملاء على عكس مخاطبة المسؤول بمنصبه سواء كان وزيرا أو محافظا تحمل معنى "النحنية" أو "نحن"، وبحسب تصريحات "صيام" لـ"الوطن"، فإن تلك الكلمة ترفع شعار: "أنت زميل إذاً أنت مشارك في المسؤولية"، وهذا تكليف ضمني من الرئيس للمسؤولين بالدولة.

"تضامن كل المفردات الوطنية في نفس المشروع الذي يشهد افتتاحه" معنى آخر تحمله كلمة زميل التي استخدمها الرئيس في مخاطبة المسؤولين تؤكد للمواطن المشاركة العملية الفعلية في مشروعات الدولة كافة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدداً من المشروعات القومية، بنطاق محافظة القاهرة، إلى جانب افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الكثير متعجب مما تمر به مصر في الوقت الحالي، رغم الظروف الصعبة الكثيرة التي مر بها العالم ومنها فيروس كورونا، موضحا أن السبب في ذلك هو الشعب المصري وتحمله الظروف التي عانى منها.

وقال السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني: "الدنيا كلها بتقول ليه مصر كده؟ مصر كده عشان ناسها طيبين، ومش بتاعت أذى وضرر وتخريب وتدمير في الدول، بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا وشعبنا مستحمل كده".

وناشد الرئيس السيسي المواطنين وتحديداً السيدة المصرية بضرورة العمل على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة من أجل الابتعاد عن الإصابات بشكل كبير بكورونا في ظل اقتراب الموجة الثانية.