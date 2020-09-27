ضمن مبادرة "طاقة نور".. "صناع الخير" تكشف على عيون 500 مواطن بالأقصر

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية توقيع الكشف على عيون 500 مواطن بقرى "حياة كريمة" بالأقصر ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور" للكشف علي أمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية، ضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن قوافل "طاقة نور" جابت قرى توماس وعافية مركز أسنا وقبلي قامولا مركز القرنة والقرى المجاورة بالأقصر، وأن "طاقة نور" تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بهدف الحد من إخطار أمراض الشبكية وكافة أمراض العيون وأن قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماماً ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار عبدالجليل إلي أن صناع الخير تشارك بفاعلية في تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" ففضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تماماً في مجالات مكافحة العمى فإن المؤسسة تشارك ايضاً في تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد إحتياج حيث تستعد لإعمار عدد من القري داخل محافظة الأقصر ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

يذكر أن قوافل مبادرة "طاقة نور" للحد من مخاطر أمراض الشبكية والعيون نجحت حتى الأن في توقيع الكشف على عيون الأهالي في أكثر من 30 قرية بسوهاج وأسيوط وأسوان والأقصر وداخل قرى محافظة سوهاج نجحت المبادرة في تنظيم 7 قوافل طبية داخل 7 قرى مركزية لخدمة الأهالي في أكثر من 30 قرية مركزية وقرية تابعة ونجع وتخلل تنظيم القوافل إجراء عمليات جراحات الانفصال الشبكي للأهالي الذين تم توقيع الكشف عليهم بمعدل ثلاث قوافل أو أربع ثم إجراء العمليات الجراحية مباشرة حيث أن جراحات الانفصال الشبكي تحتاج الى سرعة الإجراء لضمان نجاح العملية.