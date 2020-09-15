الكشف على 1500 مواطن بقرى البحيرة ضمن مبادرة "طاقة نور"

قال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير" بالبحيرة، إن مبادرة "طاقة نور" التي تنفذها المؤسسة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، هدفها الحد من أخطار أمراض الشبكية وجميع أمراض العيون، وتقدم خدمات الكشف وإجراء العمليات الجراحية بالمجان من خلال القوافل الطبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "عبدالفتاح" أن قوافل "طاقة نور" بمحافظة البحيرة، جابت قرى "على مبارك" مركز وادي النطرون، و"أحمد بدوي، عبدالحليم محمود" مركز النوبارية، و"زاوية صقر، قرية الرابعة" مركز أبو المطامير، و"الخرطوم" مركز بدر، ووقعت الكشف الطبي على أكثر من 1500 مواطن.

من جانبه أشاد محافظ البحيرة، بالمبادرة التي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكداً على الدعم اللازم وتكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.