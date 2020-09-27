"المراغي": المشروعات القومية توفر ملايين فرص العمل

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، أن الدولة المصرية حريصة على توفير السلامة والصحة المهنية للملايين من العمال في مواقع العمل الإنتاجية، وأن مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة"، جاءت لتؤكد حرص مؤسسات الدولة على صحة المصريين، وفي القلب منهم العمال، داعيا العمال إلى الاستمرار في مساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في معركة التنمية، وكذلك مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة جبالي المراغي في مؤتمر قومي نظمته النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية اليوم الأحد، برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد، مع المؤسسة المصرية للتنمية وبناء القدرات برئاسة الدكتورة داليا البحيري، وبحضور اللواء أركان حرب عبدالله فكري أباظة مساعد وزير الدفاع، نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

وقال المراغي إن مشاركة القوات المسلحة في هذا المؤتمر له دلالة كبيرة ويؤكد دعم المؤسسة العسكرية للعمال، والوقوف معهم من أجل توعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، مشيدا أيضا بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتوفر الملايين من فرص العمل.