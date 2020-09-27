نصيحة على الماشي: اختيار الضغط الأمثل لإطار السيارة والحفاظ عليه

إطارات السيارة، واحدة من الأجزاء الرئيسية في المركبة والتي تضمن السلامة والأمان للركاب عند المحافظة عليها وعمل الصيانات الدورية لها، والتأكد من سلامتها على الفترات المحددة بمواصفات السيارة، وعند الإخلال بعمل الصيانات الدورية لها خاصة فحص ضغط الهواء داخل السيارة تقع الكثير من الحوادث.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" الاختلاف بين ضغط الهواء في العجلتين الأمامية والضغط في العجلتين الخلفية، وأهم النصائح في اختيار الضغط الأمثل للسيارة، وخطوات للمحافظة على الإطارات حتي نهاية مدة صلاحيتها:

قال المهند محمد عبد الصمد، خبير السيارات، أن عنصري (الحمل والوزن) من العناصر المؤثرة في اختيار الضغط المناسب لإطارات المركبة، حيت يتم مراعات الأحمال الثقيلة والأوزان في اختيار الضغط المناسب لإطارات السيارات حتى مركبات النقل الثقيل، والتي يكون فيها ضغط الهواء في إطارات الـ(مقطورة) مختلفًا عن ضغط الهواء في إطارات المركبة نفسها؛ منوهًا إلى أن حمل محرك السيارة أثقل من الركاب يضاف إليه وزن الراكبين الأماميين مما يزيد من حمل الجزء الأمامي من السياراة ويترتب عليه أختلاف في ضغط الهواء بين إطارات الجزء الأمامي عن الخلفي للسيارة.

وأوضح عبد الصمد، أن اختيار الضغط المناسب لإطارات السيارة يرجع بشكل مباشر إلى ما هو مذكور بكتيب السيارة أو على الملصق داخل باب السائق لتحديد الحد الأعلى أو الأدنى في اختيار الضغط المناسب لإطارات السيارة، وأشار إلى بعض النصائح عند فحص ضغط الإطارات والتي منها:

- الالتزام بـ"كتيب السيارة" في تعبئة الإطارات سواءً كان بـ(الهواء أو النيتروجين)، بالإضافة لمعدل ضغط الهواء المذكور بالكتيب .

- مراعاة فحص الإطارات 3 مرات على الأقل خلال الشهر، وأيضًا فحص غطاء تأمين العجل لمنع تسرب الهواء، بالإضافة إلى أخذ قياس ضغط الهواء بالإطار وهو بارد قبل الإنطلاق بالسيارة منعًا للقراءات الخاطئة التي تقع والإطارات ساخنة.

- مراعاة اختيار ضغط الهواء الأمثل للإطارات، الأمر الذي يحسن من معدل استهلاك الوقود بكشل أكبر من المعتاد، والحفاظ على الإطارات من التلف أطول مدة ممكنة.