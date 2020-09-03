خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار ألوان السيارات: الشركات هي من تحدد

يشكو كثير من المقبلين على شراء سيارات جديدة من ارتفاع أسعار لون سيارة عن لون أخرى، رغم أن السيارة تكون من نفس الطراز والفئة، وتصل الزيادة أحيانًا إلى أكتر من 15 ألف جنيه.

وقال المهندس شادي ريان خبير السيارات لـ"الوطن"، إن هناك ألوان عادية مثل الأسود والأبيض، وأسعارها تكون منخفضة مقارنة بالألوان "الميتاليك" أو اللون المعدني، وهناك أيضاً الألوان المطفية والتي سيرتفع سعرها، مشيرًا إلى أن الزيادة قد تصل إلى ألف يورو على بعض الألوان.

وذكر أن الشركة هي التي تقوم بتحديد أسعار الألوان، كما أن الإقبال الشديد على لون بعينه يساعد في ظهور "أوفر برايس" عليه في السوق.