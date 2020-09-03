خبير يكشف أسباب ارتفاع أسعار ألوان السيارات: الشركات هي من تحدد
كتب:
عمر العربي
10:46 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
BMW
يشكو كثير من المقبلين على شراء سيارات جديدة من ارتفاع أسعار لون سيارة عن لون أخرى، رغم أن السيارة تكون من نفس الطراز والفئة، وتصل الزيادة أحيانًا إلى أكتر من 15 ألف جنيه.
وقال المهندس شادي ريان خبير السيارات لـ"الوطن"، إن هناك ألوان عادية مثل الأسود والأبيض، وأسعارها تكون منخفضة مقارنة بالألوان "الميتاليك" أو اللون المعدني، وهناك أيضاً الألوان المطفية والتي سيرتفع سعرها، مشيرًا إلى أن الزيادة قد تصل إلى ألف يورو على بعض الألوان.
وذكر أن الشركة هي التي تقوم بتحديد أسعار الألوان، كما أن الإقبال الشديد على لون بعينه يساعد في ظهور "أوفر برايس" عليه في السوق.