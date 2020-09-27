بعد صفعة المتحدة.. الإخوان تروج فيديو من فرح شعبي مدعية أنّه تظاهرة

ما تزال جماعة الإخوان الإرهابية، تروج الأكاذيب والشائعات، بل وتختلقها أحيانا، من أجل نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر، فتارة تعتمد على نشر فيديوهات قديمة للادعاء بوجود مظاهرات في الشوارع، وتارة أخرى يقعون في فخ تظاهرة جرى إخراجها بشكل سينمائي، وهناك من يستعين بأي موقف به تجمعات للترويج لوجود تظاهرة.

وأمس، وضعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جماعة الإخوان الإرهابية ومنصاتها الإعلامية، في مأزق ومقصلة، بعد أن أخرجت مقطع فيديو بشكل سينمائي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وأرسلتها لقنوات الإخوان على أنّها تظاهرة بـ"نزلة السمان".

وعملًا بتصريحات الإعلامي يوسف الحسيني، أمس، عندما توقع استمرار الإخوان في تزييف الحقائق ونشر فيديوهات مفبركة رغم فخ المتحدة، كون الإخوان أدمنوا "التهزيق"، تداول قبل قليل عدد من الداعين للفوضى والتخريب، على تويتر، فيديو على أنّه تظاهرة، لكنه في الحقيقية كان فرحا في أحد الشوارع.