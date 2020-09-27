إغلاق حساب مصطفى درويش على "فيس بوك" بسبب أغنية.. والفنان: الحرب بدأت

قال الفنان مصطفى درويش، إن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أُغلق لأسباب فنية.

وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه على موقع انستجرام، مع نشره صورة له وسط بعض العازفين وقيامه بالغناء، قائلًا: "جوايا حلم مش هتنازل عنه، الفيس بوك الشخصي بتاعي اتقفل بسبب شركة صوت الدلتا".

وتابع: "ليه معرفش هو أنا غنيت لسه يا جماعة، ابتدينا الحرب بدري تقريبًا، يلا بينا".

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بـ"فيس بوك"، استعداده لخوض تجربة الغناء مع فريق المدفعجية.

وكتب درويش عبر حسابه "مش عايز أفاجئكم بس أنا بحضر أغنية مع المدفعجية".

وشارك مصطفى درويش، في رمضان الماضي، بمسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، وحسن أبو الروس، ودنيا ماهر، وزينب غريب، ومحمد عبدالعظيم، وتأليف عمرو الدالي، ومحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وأعلن المنتج جمال العدل، عن تحويل مسلسل "بـ100 وش"، إلى عمل سينمائي بنفس فريق عمل المسلسل.

وكان مصطفى درويش، قد أغلق حسابه على تطبيق "تيك توك".

وكتب درويش: "أنا قفلت أبلكيشن التيك توك وقفلت البروفايل بتاعي عليه.. لأن أنا شايف إن البرنامج ده أخطر من المخدرات، هو برنامج لإفساد أخلاقيات الجيل الصغير انتحار وجنس، وبجد خطر علينا كلنا وعلى بناتنا وولادنا والمجتمع".

وأضاف درويش: "والله وأخطر من الإرهاب نفسه، لما طفل صغير يشنق نفسه بسبب تحدي عليه، يا جماعة خافوا على ولادكم بجد الموضوع صعب جدا".

مصطفى درويش شُفي مؤخرًا من فيروس كورونا بعد معاناة أسبوعين مع المرض، ليعلن بعدها تبرعه بالبلازما الخاصة به وفتح مطعمه لغير القادرين.