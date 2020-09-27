هيئة الكتاب تنتقل إلى كُتاب المحافظات من خلال "وحدة المؤلف"

فى إطار تجهيزات معرض الإسكندرية للكتاب، الذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل بأرض "كوتة"، سيتم تخصيص مقر لوحدة "خدمة المؤلف" داخل المعرض، تمهيدًا لتعميم الفكرة في كل المعارض التي تقيمها الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأسست وحدة خدمة المؤلف مع نهاية عام 2019، وتواجدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى يناير 2020، بهدف خدمة ومساعدة الكتاب والمؤلفين المتقدمين لنشر أعمالهم، بداية من التقدم وإرسال الأعمال للجنة الفحص، وحتى طباعتها وطرحها بالمكتبات.

وتعد الوحدة هى الإدارة الوحيدة داخل هيئة الكتاب المنوط بها استلام أعمال المؤلفين والتعامل معهم.

ويعد معرض الإسكندرية للكتاب هو المعرض الأول الذي يقام بعد جائحة كورونا وذلك على مستوى الوطن العربي، ويشارك به 134 جناحًا للناشرين من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، إضافة إلى 8 قطاعات من وزارة الثقافة، ومكتبة الإسكندرية، واثنين من المؤسسات الصحفية (دار المعارف، ومؤسسة الأهرام).

وعن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في ظل مجانية دخول المعرض، أوضح إسلام بيومي مدير عام إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب لـ"الوطن"، طباعة 600 كارت لدخول الزوار للمعرض، إذ لا يمكن للزائر الدخول من دون الكارت الخاص به، وذلك كآلية لتطبيق قرار حضور نسبة 50% المقررة من رئيس الوزراء.

وتابع "بيومي"، قائلًا: بخصوص باقي الإجراءات الوقائية، فلن يدخل زائر إلى المعرض إلا بالكمامة، وقياس درجة الحرارة، ثم المرور من بوابة التعقيم الموجودة على الباب، كما سيتم عمل تعقيم بشكل يومي لمقر المعرض.

وأشار مدير عام إدارة المعارض، إلى أن الهيئة كثفت جهودها لإنجاح المعرض، كما تم توسيع الممرات بين الأجنحة من مترين ونصف في الدورات السابقة إلى أربعة أمتار، ولذلك فقد تم تقليص عدد الأجنحة إلى 134 جناحًا بدلًا من 250 جناحًا.

وعن حجم مشاركة الهيئة العامة للكتاب، أوضح "بيومي" أن الهيئة تشارك بنحو 500 عنوان في المعرض، ومن المقرر أن يكون هناك مفاجآت وخصومات لزوار المعرض.