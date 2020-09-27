أرمينيا: التصعيد في "قرة باغ" قد يتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولي

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، أن تصعيد الصراع في قرة باغ، قد يتجاوز المنطقة ويهدد الأمن الدولي.

وقال باشينيان في كلمة تلفزيونية إلى المواطنين، وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن حربًا واسعة النطاق في جنوب القوقاز، والتي نقف على أعتابها يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها وتتجاوز المنطقة، وتكتسب أبعادًا، وتهدد الأمن والاستقرار الدوليين".

وأضاف بأن جيش دفاع قرة- باغ، يخوض الآن معارك عنيدة، ويؤدي مهامه بشرف.

وتابع باشينيان، قائلًا "الشعب الأرمني مستعد للحرب، لأنهم أدركوا دائمًا أن كره الأرمن والعداوة والكراهية المغروسة في أذربيجان لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج أخرى، وأرمينيا هي الضامن لأمن واستقلال آرتساخ (الاسم الآخر لـ قرة-باغ ) وسيبذل نظام الدولة كل جهد لحماية حدود الوطن ".

وأضاف بأن يريفان ستبذل جهودًا دبلوماسية وعسكرية وسياسية لإجبار العدو على السلام.