4 أشياء تمنعك من تطعيم الإنفلونزا الموسمية.. تعرف عليها

نشرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مجموعة من العوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل أخذ جرعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تجنبا ًلحدوث أي مضاعفات أو مشاكل صحية غير محمودة.

وقالت الشركة في بيان توعوي لها إن موانع استخدام تطعيم الإنفلونزا الموسمية يمكن حصرها في 4 موانع رئيسية، تستعرضها "الوطن" في النقاط التالية.

1) الحساسية المفرطة من تناول البيض.

2) الحساسية المفرطة جراء جرعة سابقة من نفس اللقاح أو أي لقاح إنفلونزا سابق.

3) ممنوع أخذ تطعيم الإنفلونزا قبل سن 3 سنوات.

4) في حالة الإعياء الحاد أو ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤجل أخذ التطعيم لحين التعافي.

وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أعلنت عن توافر اللقاحات الثلاثية والرباعية من تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال فروعها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مقابل 170 جنيهاً، والبالغة 13 فرعاً بالإضافة إلى المركز الرئيسي في العجوزة وهم:

1- فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

2- فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10صباحًا وحتى 4 عصرًا.

3- فرع الشوق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

4- فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

5- فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

6- نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

7- نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

8- بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ما عدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً .

9- نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحًا وحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

10- كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام .

11- داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحًا إلى 8 مساءً

12- الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

13- نادي القضاة بشارع عبد العزيز آل سعود خاص بأعضاء النادي.