مصل الإنفلونزا على الإنترنت بـ250 جنيهاً.. و"فاكسيرا": "مجهول"

«احجز الآن مصل الإنفلونزا الموسمية من منزلك.. الكمية محدودة»، إعلان نشرته إحدى الصفحات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى يفيد بتوفر مصل الإنفلونزا الموسمية لديها بسعر 250 جنيهاً مع إمكانية توصيله للبيت، وبالتواصل تليفونياً مع إدارة الصفحة للاستفسار عن كيفية حجز المصل ونوعه، شرح أحد الموظفين الفكرة التى تهدف لتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى فى منزلهم، إذ توفر الشركة أطباء من مختلف التخصصات وفريق تمريض وأخصائيى تحاليل للمريض فى منزله، بجانب مصل الإنفلونزا الموسمية من خلال حجزه على الموقع، موضحاً أن المصل يتم استيراده من شركة أمريكية بالطلب. ويوضح الموظف أنه بمجرد حجز المصل يتواصل أحد فريق الشركة مع العميل للتأكد من استيفائه لجميع الشروط التى تتمثل فى أن يكون من القاهرة والجيزة، ولا يعانى من أعراض فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المصل يصل خلال أيام مع فريق مكون من طبيب ومساعد طبيب. من جانبه، يقول مصطفى محمدى، مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إن الشركة هى الجهة الوحيدة المعتمدة من وزارة الصحة لتوفير الأمصال بأنواعها المختلفة، وقبل أيام تم توفير المصل الخاص بالإنفلونزا الموسمية فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى بعض المحافظات، ويصل عددها لنحو 13 فرعاً حتى الآن بسعر 170 جنيهاً بجانب دفع رسوم تطعيم قدرها 10 جنيهات تقريباً. وعن الأمصال التى يتم الإعلان عن بيعها على موقع «فيس بوك»، يقول «محمدى»: «إحنا ما عندناش معلومات عن الأمصال دى، فهى صفحات مجهولة، إحنا موفرين المصل فى فروع الشركة فقط».