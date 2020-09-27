"روجينا" تروّج لمسلسل "أسود فاتح" بفستان سواريه

نشرت النجمة "روجينا" صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، بفستان سواريه، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "نجلا سعد من مسلسل أسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نورالدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها، وتنقلب حياتها رأساً على عقب، لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.