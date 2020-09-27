موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل بين أبناء القلعة البيضاء الزمالك والجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من عمر الدوري المصري.

ويصطدم الجونة بعد 3 هزائم متتالية، لذا فهو متمسك بالحصول على الـ3 نقاط التي يمكن أن تحميه من الهبوط، في الوقت الذي حسم فيه نادي الزمالك لقب الوصافة، بعد أن استطاع غريمه الأحمر حسم اللقب منذ أيام.

وتستعرض "الوطن" موعد مباراة الزمالك ضد الجونة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

تنطلق صافرة الحكم لبدء مباراة الجونة والزمالك مساء اليوم الأحد 27 سبتمبر، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

تذاع المباراة على شاشة قناة أون تايم سبورت التي تملك حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر، برصيد 31 نقطة.